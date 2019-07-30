Форвард "Колорадо" Каменев продлил контракт с клубом

Клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" объявил о подписании контракта с российским нападающим "лавин" Владиславом Каменевым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/2020.

В прошлом сезоне 22-летний россиянин провел за "Колорадо" 23 встречи, набрав в них 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков. Из-за травмы плеча, полученной им в декабре 2018 года, он был вынужден пропустить остаток чемпионата.

Каменев был задрафтован "Нэшвилл Предаторз" в 2014 году. В 2017-м он оказался в составе "Эвеланш" в результате обмена.