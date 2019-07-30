Германия отказалась от участия в операции в Персидском заливе

Германия не будет участвовать в операции в Персидском заливе, заявили в Министерстве иностранных дел ФРГ. Там подчеркнули, что Берлин "ничего не обещал" Соединенным Штатам. В германском МИДе добавили, что приоритет нужно отдавать снижению напряженности и дипломатическим усилиям, а не "максимальному давлению", к которому призывает Вашингтон.

США не в первый раз пытаются надавить на Германию, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее американский посол в Берлине пригрозил немецким предпринимателям санкциями за сотрудничество с российскими компаниями. Однако несмотря на давление со стороны Штатов, в Германии неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в партнерстве с Москвой.