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31 июля 201906:00

Рубль в августе: центральные банки уйдут на каникулы, а в "семерке" нет ничего мистического

фото: Global Look Press

Как и прогнозировал информационно-аналитический центр "Альпари" (ИАЦ "Альпари"), в уходящем июле рубль показал разнонаправленную динамику по отношению к доллару США и евро. По отношению к доллару "россиянин" за месяц обесценился на 0,7%, а к евро, наоборот, подорожал на 0,6%. Отчасти негативное давление на рубль оказала падающая цена на нефть, которая за месяц просела почти на 2%, но, тем не менее, осталась в "комфортном" для российских экспортеров коридоре в $60-70 за баррель. Август в России нередко называют "роковым" и даже "мистическим" месяцем для финансовых рынков, видимо, как воспоминание о бурных событиях августа 1998 года. Однако, по нашим прогнозам, в августе текущего года, по крайней мере, ничего сверхъестественного случиться не должно. Правда, к концу августа весь мир вспомнит о слегка позабытой цифре "7", которой верящие в приметы люди нередко придают мистическое значение, но об этом мы расскажем подробнее чуть дальше.

Сначала отметим, что весь август многие центральные банки будут на каникулах, соответственно, их решения по процентным ставкам откладываются до сентября. Так, в августе не будут заседать ни ФРС, ни Европейский центральный банк, ни совет директоров Банка России. И если 1 августа на доллар, рубль и валюты многих других стран будет отчасти влиять эффект принятого ФРС 31 июля решения по процентной ставке (и, по нашему прогнозу, это влияние может быть положительным для рубля и негативным для доллара), то уже в середине-конце первой декады августа влияние этого события на валютный рынок будет полностью исчерпано. Далее в течение всего месяца четких ориентиров для рубля ни от Банка России, ни от ФРС и ЕЦБ не будет, что может периодически под влиянием тех или иных новостей вызывать сильные колебания курса рубля.

Росстат ориентировочно до конца первой декады августа опубликует статистику о темпах годовой инфляции потребительских цен за июль. Мы прогнозируем, что по итогам июля годовая инфляция не превысила коридор в 4,7-4,8%. По словам Натальия Мильчаковой, кандидата экономических наук, заместителя руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", если годовая инфляция в июле не росла и сохранилась примерно на ожидаемом нами уровне, эти данные могут положительно повлиять на курс рубля.

Середина августа обещает быть достаточно спокойной, а вот в конце августа надо настроиться на максимально деловой лад. С 24 по 26 августа во Франции состоится саммит глав государств "большой семерки". Сегодня G7 уже не имеет такого большого значения для геополитики и мировой экономики, как еще лет 10 назад, пока не появилась "большая двадцатка" быстроразвивающихся стран, гораздо больше напоминающая свободный форум государств по актуальным вопросам мировой экономики и политики, чем "семерка", которая в XXI веке трансформировалась в закрытый клуб семи богатых государств, причем находящийся под явным контролем сторонников американской Демократической партии, выступающих за "глобализацию" на условиях МВФ, ВТО и, в конечном счете, США. Даже несмотря на то, что нынешний президент США Дональд Трамп республиканец, влияние американских демократов на "большую семерку" до сих пор было ярко заметно, и, в частности, такое влияние проявилось в 2014 году в фактическом выдавливании России из бывшей "большой восьмерки" и замену России на послушных США, особенно американским демократам, чиновников Евросоюза, что стало явно неравноценным "обменом".

G7, как мы говорили выше, до сих пор выступала за довольно спорные ценности преобладания "общемировых" интересов над национальными, сомнительной толерантности, гипертрофированное внимание к вопросам защиты окружающей среды и отсутствие торговых барьеров (прежде всего, для американских товаров). Однако сейчас расклад политических сил внутри G7 принципиально иной, чем раньше. Так, США представит на саммите такой убежденный сторонник торгового протекционизма как президент Трамп, Италию – глава ее правительства, евроскептик Джузеппе Конти, Великобританию – недавно назначенный на пост премьер-министра сторонник жесткого Брекзита Борис Джонсон, Японию –сдержанный и не любящий резких движений в политике премьер-министр Синдзо Абэ, а Францию и Германию представят, соответственно, президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель, которые, хотя и являются твердыми сторонниками Евросоюза и еврозоны, но все чаще критикуют амбиции США в Европе. То есть из глобалистов в "семерке" на сегодняшний день остался один премьер-министр Канады Джастин Трюдо, но его мнение мало кому интересно, даже Трампу.

Таким образом, внутри "семерки" в этот раз единства не будет, что само по себе интересно, но самое главное, что мировые валютные рынки будут ждать комментариев Дональда Трампа относительно дальнейших взаимоотношений США и Китая, особенно с учетом возобновления переговоров двух великих держав по выходу из торгового конфликта, а также относительно ситуации в Иране. От Бориса Джонсона, который, по-видимому, на саммите станет "героем дня номер два" после Трампа, рынки будут ждать заявлений по условиям Брекзита. Поэтому, несмотря на то, что основная часть саммита G7 пройдет в выходные дни, в понедельник 26 августа можно будет ожидать достаточно большой волатильности в парах доллар)рубль и евро)рубль, особенно в динамике курса евро к рублю.

"Санкционная" угроза для курса рубля пока не исчезла, но в августе, так как недружелюбно настроенный по отношению к России Конгресс США уйдет на каникулы, она будет сведена к минимуму.

Пожалуй, самым большим риском для курса рубля в августе станет риск взаимоотношений США и Китая, так как есть вероятность, что они опять не смогут найти приемлемый для обеих сторон компромисс, и тарифная война снова окажется на повестке дня, а вместе с этим – и угроза замедления мировой экономики. С учетом непредсказуемости президента США этот риск нельзя сбрасывать со счетов, он вполне может разрушить довольно спокойный ожидаемый новостной фон августа.

Мы прогнозируем, что доллар в августе может находиться в коридоре в 61-65 руб., а евро – в диапазоне в 69-74 руб. Рекомендуем физлицам по-прежнему хранить сбережения в долларах и рублях напополам.

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