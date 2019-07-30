В Московской области электропоезд насмерть сбил двух подростков

На железнодорожной станции "Шатурторф" в Московской области электричка насмерть сбила двух подростков. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, в 20:30 по московскому времени у станции "Шатурторф" Казанского направления электропоезд смертельно травмировал двоих несовершеннолетних детей. По предварительной информации, они перебегали железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.