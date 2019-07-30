Соцопрос: 60 процентов американцев не поддерживают импичмент Трампа

60 процентов американских избирателей не готовы поддержать импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствую данные социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Согласно результатам опроса, 60 процентов избирателей считают, что конгрессу не следует инициировать процедуру импичмента Трампа. Импичмент готовы поддержать 61 процент опрошенных демократов и 66 процентов темнокожих избирателей.

По мнению 51 процента избирателей, нынешний президент США – расист. Эту точку зрения поддержали 80 процентов темнокожего населения и 55 процентов латиноамериканского населения Соединенных Штатов. Напротив, 50 процентов белых избирателей не считают Трампа расистом.

Более 70 процентов опрошенных "в определенной степени" или "крайне" озабочены тем, что власти других стран могут попытаться вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Исследование проводилось в период с 25 по 28 июля. В нем принимали участие 1306 американских избирателей, передает РИА Новости. Возможная статистическая погрешность – 3,4 процентных пункта.