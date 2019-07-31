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31 июля 201900:26

Эксперт ООН: в США Джулиану Ассанжу грозят пытки

EPA

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США грозят пытки. Об этом сообщил эксперт по правам человека ООН Нильс Мельцер.

Он просит власти Британии и Швеции не выдавать журналиста Соединенным Штатам. В Twitter Мельцер опубликовал официальный ответ шведского правительства. Там заявили, что не могут комментировать текущее расследование.

А вот власти Великобритании воздержались, передает телеканал "Россия 24".

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