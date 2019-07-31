Санкции не помеха: выручка Huawei за I полугодие 2019 года составила порядка $58 миллиардов

401 миллиард 300 миллионов юаней — выручка Huawei за первое полугодие 2019 года. Это порядка 58 миллиардов долларов. Результат на 23 процента выше, чем за тот же период 2018 года. Поставки смартфонов увеличились на четверть, несмотря на санкции.

В мае власти США внесли китайскую телекоммуникационную компанию в черный список из-за того, что ее деятельность якобы угрожает национальной безопасности. Позже, по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп заявлял, что снимет ограничения. Но пока они по-прежнему в силе, напоминает телеканал "Россия 24".

Тем не менее Huawei продолжает работу по внедрению сетей нового поколения 5G, заявил председатель правления компании Лян Хуа на пресс-конференции в Пекине.