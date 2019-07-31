Получать автомобильные номера станет проще

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне имеют возможность самостоятельно получать автомобильные номера у их изготовителей. При этом регистрационные номера для автомобиля не должны стоить дороже 2 тысяч рублей, а для мотоциклов, тракторов и другого транспорта – не дороже 1,5 тысячи рублей. Регистрация с выдачей бумажного свидетельства будет стоить 500 рублей, пластикового свидетельства – 1500 рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, передает РИА Новости.

За искажение регистрационных данных, маркировки транспортных средств и нарушение порядка госрегистрации будут ответственны специализированные организации и их должностные лица.

Закон также вводит новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за границу и базовых транспортных средств и шасси, перегоняемых к конечному производителю.