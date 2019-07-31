В России отменяется обязательное нотариальное заверение сделок с долевой собственностью
В России упростились покупка и продажа недвижимости. Теперь сделки с долевой собственностью больше не требуют нотариального заверения, если в них участвуют владельцы всех долей. И, что немаловажно, граждане избавятся от лишней финансовой нагрузки в виде нотариальных пошлин.
Ходить к нотариусу больше не нужно. Сделка с долевой собственностью в недвижимости отныне не требуют официального удостоверения, если в ней участвуют все совладельцы. Благодаря нововведению оформление договоров с квартирами, домами и земельными участками станет более простым и куда менее затратным.
До сих пор на рынке действовало правило "доверяй, но заверяй". Подпись нотариуса, наличие которой было обязательным с 2016 года, давала дополнительную защиту от рисков. Однако зачастую доли в недвижимости принадлежат близким родственникам, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом, решило государство. Так что теперь оформить куплю-продажу, дарение или ипотеку с долями можно будет в простой письменной форме.
Поправки касаются огромного числа граждан. В Едином государственном реестре недвижимости на сегодня зарегистрировано примерно 65 миллионов 400 тысяч прав общей долевой собственности. Чаще всего они оформляются на квартиры.
На сегодняшний день почти 95 процентов квартир по всей стране — долевые. Связанные с ними споры в последнее время стали острой темой. Суды буквально завалены исками собственников. Отдельной проблемой становятся попытки третьих лиц захватить квартиру путем приобретения в ней микродоли. В связи с этим возникает вопрос: не приведет ли либерализация сделок с недвижимостью к еще большим сложностям?
Немаловажный вопрос: как воспримет нововведение нотариальная отрасль? Ведь до сих пор заверение сделок с долевой собственностью было прибыльной статьей дохода. Плата за составление самого договора варьируется от 3 до 9 тысяч рублей. В каждом регионе она различается. Например, в Москве может быть 6 тысяч, а в Архангельске — 8800. Плюс стоимость нотариального удостоверения — 0,5 процента от суммы сделки. Она имеет рамки от 300 до 20 тысяч рублей. При этом, по словам самих нотариусов, заверить сделку дешевле, чем обращаться потом с иском в суд.
Очевидно, что отмена обязательного заверения позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан. При этом возможность нотариально оформить сделку все равно остается, если таковым будет желание собственников. А в случае, если хотя бы один из них откажется принимать участие в договоре, остальным придется обратиться к нотариусу, чтобы его оформить.
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