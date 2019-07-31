Северная Корея произвела запуск нескольких снарядов

КНДР произвела запуск нескольких неопознанных снарядов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Как уточняет Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, запуск был произведен с полуострова Ходо, расположенного в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье КНДР.

Власти США уже осведомлены о запусках и продолжают следить за ситуацией, передает телеканал "Россия 24".