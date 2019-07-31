Суд США закрыл дело о "взломавших" сервера демократов российских хакерах

Суд США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли во взломе серверов партии Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа.

Хакеры атаковали ресурсы во время президентских выборов 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". По мнению судьи, аргументы демократической партии "не имеют веса". Об этом говорится в сообщении в базе судебных документов.

В 2016 году, не дожидаясь результатов расследования спецпрокурора Мюллера по делу о вмешательстве в американские выборы, Национальный комитет Демократической партии самостоятельно нашел виновных и подал в суд на российское правительство и ГРУ, а еще на Джулиана Ассанжа и Дональда Трампа. Расследование Мюллера сговора с Кремлем не подтвердило.