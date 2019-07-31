Снаряды, запущенные в Северной Корее, не достигли территориальных вод Японии

Министерство обороны Японии сообщило, что неопознанные снаряды, выпущенные Северной Кореей в среду, 31 июля, не достигли территориальных вод Японии.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов с полуострова Ходо, расположенного в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

По данным агентства Kyodo, снаряды упали в море, не достигнув территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, передает РИА Новости.

Региональный информационно-обрабатывающий центр "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами сообщил, что запуски снарядов на востоке КНДР не ощущались в Японском море.