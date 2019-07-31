Дональд Трамп заинтересовался Навальным, точнее – фактом его госпитализации. Президент США признался, что ничего об этом не знал, но пообещал разузнать.

Блогер Навальный был госпитализирован в больницу имени В. Виноградова по время отбывания административного ареста, напоминает РИА Новости. В настоящее время он выписан из больницы, его состояние удовлетворительное. Причина госпитализации – острая аллергическая реакция.

Ранее Навальный был задержан на 30 суток за административное правонарушение.