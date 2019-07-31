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Договор о РСМД 53 минуты назад

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31 июля 201903:49

Джон Болтон: США выйдут из ДРСМД 2 августа

EPA

Соединенные Штаты Америки выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа текущего года. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду, 31 июля, выступая в Вашингтоне.

Договор РСМД был заключен между США и СССР (преемницей которого стала Россия) в 1987 году. Соединенные Штаты официально объявили о намерении выйти из договора полгода назад, напоминает РИА Новости.

Болтон повторил обвинения в адрес России о том, что она нарушала ДРСМД. Именно это и стало причиной выхода Соединенных Штатов из договора. Как пояснил советник, Россия продолжала разрабатывать баллистические и гиперзвуковые системы доставки для модернизации своего арсенала.

Также Болтон назвал и другую причину: Китай не был участником соглашения и разрабатывал ракеты, которые Соединенные Штаты не могли разрабатывать согласно ДРСМД.

В начале текущего года Вашингтон обвинил Россию в нарушении договора и объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Россия отвергает все обвинения. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора РСМД. Путин подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, и заявил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе".

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