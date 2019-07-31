Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Под Тюменью два человека погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме. Такие данные СМИ сообщил источник в службе скорой помощи.

Как уточняется, взрыв прогремел в доме №44 по улице Набережной поселка Боровский в пригороде Тюмени. Возникший пожар был потушен. К борьбе с огнем привлекались 56 человек и 22 единицы спецтехники, сообщает ТАСС.

При разборе завалов были обнаружены тела мужчины и 10-летнего мальчика, передает агентство "Интерфакс".