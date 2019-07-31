Под Саратовом экипажи Ту-95МС отработали дозаправку на высоте более 5 километров

Экипажи российских ракетоносцев Ту-95МС отработали длительные полеты и заодно выполнили дозаправку в небе над Саратовской областью.

Самолеты дальней авиации в общей сложности находились в воздухе более 8 часов. Сама дозаправка прошла на высоте более 5 километров и на скорости около 600 километров в час. Расстояние между стратегическим бомбардировщиком и танкером Ил-78 при этом составляет менее 30 метров.

Всего в тренировке участвовали порядка 10 самолетов. Дозаправка позволяет значительно увеличить радиус действия экипажей Воздушно-космических сил, передает телеканал "Россия 24".