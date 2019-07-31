Общая площадь лесных пожаров в России увеличилась на 11 тысяч гектаров

В России потушили более 30 природных пожаров за последние сутки, они охватывали площадь свыше 4 тысяч гектаров.

Вместе с тем общая территория лесных возгораний, с которыми борются, возросла более чем на 11 тысяч гектаров и превысила 107 тысяч. Большая часть таких пожаров находится в Иркутской области — там их почти 60.

В этом регионе, а также в Красноярском крае, Бурятии и Якутии леса горят и в труднодоступных местах, где тушение не выполняется. Огонь охватил огромные территории. Только в Якутии площадь пожаров превысила 1 миллион 100 тысяч гектаров, передает телеканал "Россия 24".