Напавший на петербуржца агрессивный водитель Rolls-Royce задержан

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя Rolls-Royce, который напал на пешехода. Против него составлены два административных протокола, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту телесных повреждений.

Конфликт возник на Комендантском проспекте, напоминает телеканал "Россия 24". Прохожий сделал замечание водителю люксовой иномарки, который ехал по пешеходной зоне. Владелец машины вышел, облил мужчину жидкостью из баллончика, после чего завязалась драка. На помощь водителю из Rolls-Royce вышли двое пассажиров.