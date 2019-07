Трамп назвал "большим делом" решение суда отклонить иск демократов к РФ

Президент США Дональд Трамп назвал "большим событием" решение суда, отклонившего иск о сговоре с Россией. Обвинения были связанны с якобы "вмешательством" России в президентские выборы. Об этом президент США написал в Twitter.

Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete....