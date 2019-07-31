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Паводок 44 минуты назад

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31 июля 201906:58

В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться

В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться

Паводок в Иркутской области пошел на спад. Уровень воды в реке Ия в городе Тулун за два часа снизился на 4 сантиметра. Накануне была превышена отметка в 11 метров - это на 4 метра выше критической.

В зоне подтопления оказались несколько десятков поселений. Вода переливалась через защитные сооружения. Был перекрыт участок федеральной трассы "Сибирь". В Тулуне и окрестностях остановлена работа котельных и электростанций.

Бороться с последствиями наводнения помогают военнослужащие Министерства обороны России. Они мониторят ситуацию при помощи беспилотников. Данные в режиме онлайн попадают в штаб, он развернут в Тулуне. Военные подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию, укрепляют берег реки Ия. Работы ведутся круглосуточно.

Водозабор, который стал основным источником чистой воды в городе, взят Росгвардией под охрану. Ее сотрудники также расчищают завалы и помогают жителям размещаться во временных пунктах, передает телеканал "Россия 24".

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