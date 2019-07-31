Отчаянная ситуация в Анталье: главная опасность - невнимание туристов к своему здоровью

С начала года в Анталье погибли десятки российских туристов. Отчаянную ситуацию, о которой рассказал генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза, прокомментировал глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Основная причина гибели туристов – невнимание к своему здоровью, незнание о собственных недомоганиях, о своих физических возможностях. Особенно это касается людей старше среднего возраста, рассказал Осауленко. Еще одна причина – это экстремальный климат региона. Не все россияне способны к нему адаптироваться. Еще один фактор риска – пакет all-inclusive и шведский стол.

Директор "Турпомощи" отметил, что с точки зрения массового туризма наибольшая концентрация россиян наблюдается именно в Анталье. Там наших соотечественников отдыхает в четыре раза больше, чем в других городах Турции и других странах. Это объясняется большим ценовым выбором: можно найти бюджетный вариант, можно отдохнуть по самому высшему классу.