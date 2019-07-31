Взрыв в Афганистане: 34 человека погибли, 17 получили ранения

В Афганистане 34 человека погибли и 17 получили ранения в результате взрыва в провинции Фарах. Такие данные сообщило агентство Пажвак.

Как уточняется, взрыв прогремел на автомагистрали Кандагар – Герат. Среди 34 погибших есть дети и женщины, передает РИА Новости.