Самолет Sukhoj Superjet-100 экстренно сел в Самаре с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100, летевший из Краснодара в Тюмень, совершил экстренную посадку в Самаре из-за проблем с одним из двигателей. На борту находилось 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Посадка лайнера прошла благополучно, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Источник в органах управления воздушным движением рассказал "Интерфаксу", что вначале пилот сообщил диспетчерам о вибрации в левом двигателе. Позже этот двигатель полностью вышел из строя, после чего и было принято решение экстренно прервать полет. Началась проверка по факту инцидента.

В настоящее время пассажиры ожидают замены самолета в здании аэровокзала. Авиакомпания "Азимут", которой принадлежит лайнер, сообщила, что резервный борт уже вылетел в Самару.