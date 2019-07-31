Смерть владельца Coffee Day: найдено прощальное письмо кофейного короля

В Индии на берегу реки нашли тело основателя известной сети кофеен. Бизнесмен пропал без вести при странных обстоятельствах вечером 29 июля. В поисковых работах, которые продлились более 30 часов, были задействованы водолазы, но обнаружил тело рыбак. А магнат, как выяснилось, оставил письмо, где написал, что только он сам виновен во всех ошибках.

В последние сутки кофе, который готовят в самой знаменитой сети кофеен Индии Coffee Day, особенно горчит. Владелец холдинга и по совместительству зять высокопоставленного индийского чиновника пропал без вести, оставив прощальную записку.

"Я неудавшийся бизнесмен, надеюсь, однажды вы поймете и простите меня", — это завершающие строки прощального письма, найденного после того, как кофейный король Индии Ви Джей Сиддхартха попросил личного водителя остановить машину на мосту через реку Нетравати, сообщив, что хочет пройтись пешком. Именно на берегу этой реки тело магната и обнаружили сегодня утром местные рыбаки.

Индийская пресса ведет прямые трансляции поисков основателя кофейной империи, которая последние два года переживала не лучшие времена. Пока спасатели прочесывают воды и дно реки, где последний раз видели Ви Джей Сиддхардху, фискальные органы Индии продолжают расследования налоговых махинаций, вину за которые пропавший топ-менеджер и близкий родственник экс-министра штата Карнатака косвенно берет на себя в прощальном письме.

"Я полностью несу ответственность за все ошибки. Я отвечаю за каждую финансовую транзакцию. Моя команда, аудиторы и старшие руководители совершенно ничего не знают обо всех моих транзакциях. Закон должен считать меня и только меня ответственным, так как я скрыл данную информацию от всех, включая мою семью", — говорится в прощальном письме.

Старейшая в Индии семейная компания по производству кофейных зерен. С 1993 года Coffee Day Enterprises уже не просто кофейная компания, холдинг занимается инвестициями в сферу IT, логистикой и финансовыми услугами. Налоговым органам Индии теперь приходится оправдываться: их обвиняют в чрезмерном давлении на подозреваемого, которое и могло послужить причиной его смерти. За двое суток с моменты пропажи основателя и управляющего Coffee Day акции холдинга уже обрушились на 20 процентов.