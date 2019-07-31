"Убивать всех, кто взял оружие": на Украине призвали к большей жестокости

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что внешняя и внутренняя политика страны требует больше жестокости, а также призвал убивать всех, кто взял в руки оружие.

Соответствующее заявление Голомша сделал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РИА Новости. По словам заместителя генпрокурора, нельзя в стране, где более пятнадцати тысяч жертв, рассказывать, что "власть должна идти договариваться с Россией". Голомша сообщил, что есть милитарный путь. "Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то, колаборанты, то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", — отметил заместитель генпрокурора Украины.

Российские и украинские отношения ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию называют "страной-агрессором". В свою очередь Москва отрицает обвинения, называя их неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Вопрос, касающийся урегулирования ситуации в Донбассе, обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 были приняты уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Но, несмотря на это, после соглашений о перемирии между сторонами конфликта перестрелки продолжаются.