Баскетболист Мозгов вернется в "Химки" после девяти сезонов в НБА

Российский баскетболист Тимофей Мозгов близок к возвращению в Россию. Бывший центровой нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации в скором времени подпишет контракт с подмосковными "Химками".

Стороны договорились о подписании договора сроком на один год, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник. "Тимофей смог убедить руководство "Химок" в том, что успеет восстановиться к старту сезона и помочь команде добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге", — приводятся слова источника.

Официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что Мозгов начинал свою профессиональную карьеру именно в "Химках". В 2010 году он перебрался за океан, где впоследствии выступал за такие команды, как "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Орландо Мэджик".

В составе "Кавальерс" он становился чемпионом НБА.