"Рубин" презентовал болельщикам "картонного" Сутормина

Казанский "Рубин" на встрече с болельщиками провел презентацию новичков команды, которые пополнили состав команды нынешним летом. Не забыли казанцы про Алексея Сутормина, который перешел в "Рубин" из "Оренбурга", но задержался в клубе на 10 дней, после чего его купил "Зенит". Игрок был представлен в виде картонного манекена.

Как сообщает телеканал "Россия 24", когда было объявлено имя Алексея Сутормина. Один из работников клуба вынес на сцену картонную фигуру футболиста в полный рост, что сопровождалось мини-фейерверком.

Представили болельщикам наших новичков! 🆕



Вроде бы никого не забыли! 😉 #FCRK pic.twitter.com/jAh9SPoLA0 — «Рубин» Казань (@fcrk) July 30, 2019

В своем Twitter-аккаунте "Рубин" передал привет "Зениту" и поинтересовался состоянием Сутормина, на что клуб из Санкт-Петербурга предложил обменяться манекенами. Со своей стороны, сине-бело-голубые предложили казанцам тот самый манекен, который ранее пытался обвести Антон Заболотный, но на тренировке нападающий споткнулся об него и упал, породив множество мемов.