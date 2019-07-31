Госсовет РФ одобрил Национальную программу развития Дальнего Востока

Рабочая группа Госсовета РФ рассмотрела Национальную программу развития Дальнего Востока. Программа будет представлена президенту на ВЭФе в сентябре. В заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету РФ принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

Мероприятия, закладываемые в Национальную программу развития Дальнего Востока, должны вывести дальневосточные регионы на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни жителей. В рамках отраслевых нацпроектов планируется реализовать мероприятия по развитию дорог, соцсферы, жилищного строительства и ведение крупных инвестпроектов.

Как передает ГТРК "Бурятия", при формировании Нацпрограммы Бурятии основной упор был сделан на социальную сферу, в том числе доступность дошкольного и общего образования, услуги первичной и специализированной медицинской помощи, а также доступность учреждений культуры и спорта. Отдельным пунктом выделено развитие магистральной инфраструктуры, прежде всего БАМа и Транссиба. Там необходимо обеспечить транспортную доступность к населенным пунктам, повысить качество местных дорог и расширить авиасообщение.