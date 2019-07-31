Убийца тревел-блогера объяснил расправу над ней сексуальными унижениями

Подозреваемый в убийстве 24-летней тревел-блогера и Instagram-модели Екатерины Семочкиной (Караглановой), тело которой обнаружили в чемодане на съемной квартире в Москве, объяснил нападение на девушку ее уничижительными комментариями. Допрос 33-летнего Максима Г. Сняли на видео.

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать. Нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи", — признался мужчина.

Резонансное преступление произошло в минувшие выходные: тело Екатерины с ножевыми ранениями было обнаружено 27 июля в съемной квартире на улице Пырьева в Москве. Девушка училась в медицинском вузе и параллельно вела онлайн-дневник, в котором рассказывала о путешествиях по миру. По некоторым данным, анкеты блогера были размещены на нескольких сайтах по оказанию эскорт-услуг, и у нее не было проблем с состоятельными клиентами.

Причиной убийства могло стать вознаграждение, которое предложил девушке уроженец Башкирии Максим, упоминающий об унижении сексуального достоинства. Предполагаемый убийца попытался избавиться от тела, но не смог упаковать его в чемодан, с которым Екатерина собиралась в Амстердам. Он собрал окровавленные вещи и сжег в лесополосе, а тело оставил в квартире, где его 27 июля и нашел владелец недвижимости.

Подозреваемому, который ранее уже был судим и согласился сотрудничать со следствием, грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.