Роналдиньо получил запрет на выезд из Бразилии

Бывший нападающий "Барселоны" и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо получил от властей запрет на выезд из страны. Такое решение постановил суд в связи с невыплатой 39-летним бразильцем штрафа в размере двух миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее у Роналдиньо было конфисковано имущество в виде паспорта, трех автомобилей премиум-класса, произведение искусства в виде картины Андре Берардо, а также несколько телевизоров в связи с тем, что бразилец незаконно построил рыболовную платформу.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Folha de Sao Paolo, всего арестовано 57 объектов его имущества.