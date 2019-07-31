На оздоровление Волги в Тверской области направят более 3 миллиардов рублей

Правительство Тверской области утвердило региональную программу по улучшению экологии Волги. Заседание прошло под руководством губернатор Игорь Рудени, сообщает ГТРК "Тверь".

Напомним, программу реализуют в рамках нацпроекта "Экология". В соответствии с проектом до 2024 года объем сброса сточных вод в бассейн реки сократят в два с половиной раза. На реализацию плана в регионе в период с 2019 по 2024 год направят 3,2 миллиарда рублей, в том числе более 2,3 миллиардов рублей подступит из федерального бюджета.



"Основная нагрузка по реализации программы будет лежать на федеральном центре. Владимир Путин и правительство России окажет Тверской области значительную поддержку. Нужно отметить важность данного направления в деле сохранения Волги для следующих поколений", — прокомментировал глава региона.



В области уже закончили инвентаризацию очистных сооружений. Актуальный список для модернизации составлен. В ближайшие шесть лет в регионе проведут комплексную реконструкцию объектов в 17 населенных пунктах — потребителях бассейна Волги. Среди них — Тверь, Ржев, Торжок, Старица, Конаково, Калязин, Киры, Осташков, Кашин, Пено, Зубцов. Также работы будут проведены в поселках Редкино и Радченко в Конаковском районе, Приволжском и Белом Городке в Кипрском районе, селе Медном в Калининском районе и поселке Калашниково в Лихослвльском районе области.



К первому этапу реализации программы приступят в 2019 году.