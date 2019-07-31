Новосибирские спасатели отправили в Хабаровск технику для сооружения защитных дамб

В зону подтопления в Хабаровском крае отправили технику для возведения защитных дамб. Сотрудники новосибирского отделения МЧС погрузили на транспортный самолет многофункциональный комплекс "Гидробарьер". Уже через несколько часов оборудование прибудет в охваченный паводком регион, сообщает ГТРК "Новосибирск".

Комплекс состоит из двух автомобилей, созданных на базе "Камаза" и "УАЗа" всего за два часа смогут перекрыть водоналивной дамбой участок в двести метров. При этом дамба устойчива к течению, и может быть установлена на любой поверхности. Ее не сможет сдуть даже штормовой ветер. На вооружение сибирских спасателей "Гидробарьер" поступил около трех лет назад.

Напомним, в настоящий момент в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. В реках резко поднялся уровень воды. Все службы переведены в режим повышенной готовности.