40 шаманов на острове Ольхон будут камлать о дожде

Из-за охвативших Сибирь лесных пожаров около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области намерены собраться вместе, чтобы вызвать дожди. Обряды будут проведены 4 августа на байкальском острове Ольхон, рассказал ТАСС председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев.

В общей сложности на территории России природные пожары распространились на площади около 3 миллионов гектаров. Наибольшее количество очагов располагаются в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В связи со сложной обстановкой в Красноярский край вылетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Активная борьба с огнем ведется в 150 очагах. Задействованы 2 720 человек, 390 единиц техники, в частности 28 воздушных судов занимаются тушением, еще 34 мониторингом ситуации, сообщили "Интерфаксу" в ФБУ "Авиалесоохрана".

Кроме того, на постоянном контроле у специалистов находятся еще более 300 лесных пожаров в труднодоступных местах. На основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС их тушение не ведется, так как они не угрожают населенным пунктам и экономическим объектам, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.