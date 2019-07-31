Уфимский школьник потребовал у спасателей 5 миллионов, угрожая взорвать гранату

Школьник из Уфы пошел на шантаж, чтобы получить значительную сумму денег. Он позвонил в экстренные службы города и потребовал пять миллионов рублей, в противном случае подросток угрожал взорвать гранату.

Школьник поставил условие, согласно которому вышеназванную сумму ему должны были перевести на указанный счет. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД по Башкирии, личность подростка удалось установить быстро. Шантажистом оказался двенадцатилетний школьник.

В ведомстве пояснили, что наказание понесут родители мальчика. В их отношении составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Отмечается, что ребенок будет поставлен на профилактический учет.