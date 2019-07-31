МЧС: паводок в Иркутской области нарастает

В МЧС сообщили о том, что ситуация с паводком в Иркутской области ухудшается. За последний месяц там уже погибли 25 человек.

Как сообщалось ранее, первая волна разрушительного паводка пришла в этот регион в конце июня. Тогда было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации, а через месяц началась вторая волна паводка.

На данный момент, по данным спасательного ведомства, в Иркутской области подтоплено 25 населенных пунктов, в пунктах временного размещения находятся 509 человек.

В борьбе с паводком МЧС усиливает группировку: на подмогу прибыли спасатели из Бурятии .

В пострадавшие районы местным жителям доставляют питьевую воду и продукты, им также оказывается психологическая помощь.

Кроме того, автомобили, которые из-за паводка не могут проехать по закрытому участку федеральной автодороги Р255 "Сибирь", находятся на спецстоянках, водителям и их пассажирам предоставили кров и обеспечили продуктами, передает РИА Новости.