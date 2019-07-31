Боксер Уайт лишен временного титула чемпиона из-за стероидов

Британский боксер Диллиан Уайт лишился временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его допинг-пробе, которая была сделана перед боем против Оскара Риваса, были обнаружены анаболические стероиды.

В результате положительного допинг-теста Уайту грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт WBC. Он со своей командой уже уведомлен о лишении титула.

Напомним, что ранее Уайт рассматривался как один из соперников российского боксера Александра Поветкина.