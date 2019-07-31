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Аварии и ДТП 12 минут назад
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.
ДТП произошло около восьми часов утра 31 июля на Невском проспекте близ пересечения с Садовой улицей. Сразу после светофора BMW повело влево, и он врезался в стоявший на перекрестке встречный Volkswagen Touareg. От удара последний откатился назад и зацепил Ford Kuga, а "баварец" опрокинулся на правый бок и задел попутный Mercedes-Benz.
В результате аварии никто из водителей не пострадал, но движение по оживленной дороге было частично заблокировано, так что возникли пробки.
Утром 30 марта в аварии на Невском проспекте погибли два человека: мужчина погиб на месте, женщина через сутки скончалась в больнице. Виновником признали 34-летнего Артура Асатурова, который пьяным сел за руль и на перекрестке с Литейным проспектом сначала столкнулся с "Газелью", а потом с "Фольксвагеном".
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