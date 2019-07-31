Юрий Семин: "Локомотив" будет использовать резерв, если не будет трансферов

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин признался, что ждет укрепления состава в текущее трансферное окно. Российский специалист заявил, что команде нужно еще как минимум три игрока в каждую линию.

"Я тоже жду усиления. Идеально было бы усилить среднюю линию, оборону и нападение, — сказал Семин, слова которого приводит официальный сайт "Локо". – Нам нужно по одному человеку. Во вратаре после подписания нового контракта Гилерме мы не нуждаемся. Если же нет трансферов, то мы будем использовать имеющийся резерв. Будем доверять молодым ребятам. Как они себя проявят в тяжелых матчах, какой будет результат, угадать невозможно".

Напомним, что после трех туров российской премьер-лиги "Локомотив" набрал четыре очка, с которыми занимает девятую строчку. В четвертом туре столичным "железнодорожникам" предстоит встреча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".