Тема:

МЧС 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 июля 201912:50

Автосервис загорелся рядом с многоэтажками на севере Москвы

ВКонтакте

Огонь охватил автосервис на севере Москвы, площадь пожара превысила 150 квадратных метров.

 

Очевидцы сняли на видео объятое пламенем старое здание на Дегунинской улице и черный столб дыма, поднимающийся в небо рядом с многоэтажными домами. Не исключено, что внутри помещения могут находиться газовые баллоны.

"Пожарники пытаются туда с Дегунинской проехать, заезд туда со стороны Пяловской", — отмечают местные жители.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее по теме

Сейчас

13:24

Задержаны два ИГИЛовца, планировавшие теракт в Татарии

13:01

ФСБ накрыла банду изготовителей фальшивок

12:56

"Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов

12:53

В России выгоднее ездить на такси, чем на личной машине

12:12

Visa запустила в России сервис оплаты чаевых

11:30

МЧС: паводок в Иркутской области нарастает

10:57

Названы самые похищаемые из магазинов товары

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Банда изготовителей фальшивок легализовала более 2 тысяч мигрантов

Банда изготовителей фальшивок легализовала более 2 тысяч мигрантов

27 минут назад
"Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов

"Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов

37 минут назад
МЧС: паводок в Иркутской области нарастает

МЧС: паводок в Иркутской области нарастает

2 часа назад
40 шаманов на острове Ольхон будут камлать о дожде

40 шаманов на острове Ольхон будут камлать о дожде

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут по горячим следам"
14:30

Запуск космического корабля "Прогресс МС-12"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
В Японии разрешили создавать гибриды человека и животного

В Японии разрешили создавать гибриды человека и животного

3 часа назад
Мать избила 12-летнего сына клюшкой и вколола ему димедрол, пытаясь изгнать бесов

Мать избила 12-летнего сына клюшкой и вколола ему димедрол, пытаясь изгнать бесов

45 минут назад
Разрешите обгон: состоялась первая в мире гонка беспилотных автомобилей

Разрешите обгон: состоялась первая в мире гонка беспилотных автомобилей

2 часа назад
Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

2 часа назад
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

8 часов назад
Убийца тревел-блогера объяснил расправу над ней сексуальными унижениями

Убийца тревел-блогера объяснил расправу над ней сексуальными унижениями

3 часа назад
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

34 минуты назад
Уфимский школьник потребовал у спасателей 5 миллионов, угрожая взорвать гранату

Уфимский школьник потребовал у спасателей 5 миллионов, угрожая взорвать гранату

2 часа назад
На пляж под Калининградом вынесло скелет в подтяжках

На пляж под Калининградом вынесло скелет в подтяжках

18 минут назад
Нужна помощь: Виолетту Бачуркину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Виолетту Бачуркину спасет дорогое лекарство

2 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Китайская стримерша омолаживала себя с помощью компьютерных технологий

Китайская стримерша омолаживала себя с помощью компьютерных технологий

9 минут назад
Клип-мультфильм группы Imagine Dragons растрогал сердца фанатов

Клип-мультфильм группы Imagine Dragons растрогал сердца фанатов

51 минута назад
Вместо удобрений и пестицидов: феромоны червей защищают растения от патогенов

Вместо удобрений и пестицидов: феромоны червей защищают растения от патогенов

1 час назад
Visa запустила в России сервис оплаты чаевых

Visa запустила в России сервис оплаты чаевых

1 час назад
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

1 час назад
Мужчина убил собутыльника, поспорив о тюремных понятиях

Мужчина убил собутыльника, поспорив о тюремных понятиях

1 час назад
Дочь Брюса Ли раскритиковала "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Дочь Брюса Ли раскритиковала "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

2 часа назад
Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии

Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии

2 часа назад
Новая женская мода опасна при МРТ

Новая женская мода опасна при МРТ

2 часа назад
Лакшери-скандал: Ferrari подаст в суд на Филиппа Плейна из-за кроссовок

Лакшери-скандал: Ferrari подаст в суд на Филиппа Плейна из-за кроссовок

2 часа назад
Роналдиньо получил запрет на выезд из Бразилии

Роналдиньо получил запрет на выезд из Бразилии

2 часа назад
Россиянка отсудила у соседей компенсацию за собачий лай

Россиянка отсудила у соседей компенсацию за собачий лай

3 часа назад
Xiaomi Black Shark 2 Pro: сверхбыстрый тачскрин и 500 000 баллов в AnTuTu

Xiaomi Black Shark 2 Pro: сверхбыстрый тачскрин и 500 000 баллов в AnTuTu

3 часа назад
Было страшно: капитан "Профессора Молчанова" рассказал о спасении "Крейсера"

Было страшно: капитан "Профессора Молчанова" рассказал о спасении "Крейсера"

3 часа назад
Вести.net: cмартфон Google Pixel 4 получит технологию управления жестами

Вести.net: cмартфон Google Pixel 4 получит технологию управления жестами

4 часа назад
"Убивать всех, кто взял оружие": на Украине призвали к большей жестокости

"Убивать всех, кто взял оружие": на Украине призвали к большей жестокости

4 часа назад
Смерть владельца Coffee Day: найдено прощальное письмо кофейного короля

Смерть владельца Coffee Day: найдено прощальное письмо кофейного короля

4 часа назад
Samsung раскрыла дату анонса новых Galaxy Tab и Galaxy Watch

Samsung раскрыла дату анонса новых Galaxy Tab и Galaxy Watch

4 часа назад
Самолет Sukhoj Superjet-100 экстренно сел в Самаре с отказавшим двигателем

Самолет Sukhoj Superjet-100 экстренно сел в Самаре с отказавшим двигателем

5 часов назад
Напавший на петербуржца агрессивный водитель Rolls-Royce задержан

Напавший на петербуржца агрессивный водитель Rolls-Royce задержан

6 часов назад
Трамп: мы заключим с Россией сделку по контролю над вооружениями

Трамп: мы заключим с Россией сделку по контролю над вооружениями

6 часов назад
Взрыв в Афганистане: 34 человека погибли, 17 получили ранения

Взрыв в Афганистане: 34 человека погибли, 17 получили ранения

6 часов назад
Под Саратовом экипажи Ту-95МС отработали дозаправку на высоте более 5 километров

Под Саратовом экипажи Ту-95МС отработали дозаправку на высоте более 5 километров

6 часов назад
Отчаянная ситуация в Анталье: главная опасность - невнимание туристов к своему здоровью

Отчаянная ситуация в Анталье: главная опасность - невнимание туристов к своему здоровью

6 часов назад
Министр по вопросам Brexit: Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября

Министр по вопросам Brexit: Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября

6 часов назад
В Ростовской области задержана группа лжеврачей, обманувших более 100 человек

В Ростовской области задержана группа лжеврачей, обманувших более 100 человек

7 часов назад
Премьер Японии Абэ: пуски северокорейских ракет не угрожали безопасности страны

Премьер Японии Абэ: пуски северокорейских ракет не угрожали безопасности страны

7 часов назад
Заседание ФРС: насколько сильно будет снижена ставка?

Заседание ФРС: насколько сильно будет снижена ставка?

7 часов назад
Минфин попытается продать дешевеющие ОФЗ

Минфин попытается продать дешевеющие ОФЗ

7 часов назад
Рубль в августе: центральные банки уйдут на каникулы, а в "семерке" нет ничего мистического

Рубль в августе: центральные банки уйдут на каникулы, а в "семерке" нет ничего мистического

7 часов назад
Джон Болтон: США выйдут из ДРСМД 2 августа

Джон Болтон: США выйдут из ДРСМД 2 августа

10 часов назад
На юге Франции 200 человек тушат новый пожар

На юге Франции 200 человек тушат новый пожар

10 часов назад
В России отменяется обязательное нотариальное заверение сделок с долевой собственностью

В России отменяется обязательное нотариальное заверение сделок с долевой собственностью

11 часов назад
Стал известен план экономических реформ Зеленского

Стал известен план экономических реформ Зеленского

12 часов назад
Санкции не помеха: выручка Huawei за I полугодие 2019 года составила порядка $58 миллиардов

Санкции не помеха: выручка Huawei за I полугодие 2019 года составила порядка $58 миллиардов

12 часов назад
Эксперт ООН: в США Джулиану Ассанжу грозят пытки

Эксперт ООН: в США Джулиану Ассанжу грозят пытки

13 часов назад
Получать автомобильные номера станет проще

Получать автомобильные номера станет проще

13 часов назад