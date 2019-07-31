Автосервис загорелся рядом с многоэтажками на севере Москвы

Огонь охватил автосервис на севере Москвы, площадь пожара превысила 150 квадратных метров.

Очевидцы сняли на видео объятое пламенем старое здание на Дегунинской улице и черный столб дыма, поднимающийся в небо рядом с многоэтажными домами. Не исключено, что внутри помещения могут находиться газовые баллоны.

"Пожарники пытаются туда с Дегунинской проехать, заезд туда со стороны Пяловской", — отмечают местные жители.

Информации о пострадавших не поступало.