Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Объясняется это его сравнительно высокой стоимостью при относительно низких ценах на услуги таксистов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка HSBC.

Издание также отмечает, что Россия по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира занимает первую строчку.

На втором месте — Индия: там надо проезжать больше 2731 километра в год, чтобы покупка собственного авто стало выгодной. Для сравнения: в Германии этот показать составляет всего 811 километров.

При этом цена поездки на такси в России меньше, чем в США, например, в среднем на 75 процентов, а годовая стоимость владения автомобилем ниже на 30 процентов.

Для проведения этого исследования эксперты учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry, расходы на его обслуживание и топливо, а также средние цены на такси и уровень доходов населения в разных странах.