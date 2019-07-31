Афера раскрыта: мошенники, дважды обманувшие пенсионеров, пойманы

В Подмосковье поймали аферистов, которые обманывали тех, кто уже пострадал от всевозможных магов и лжеэкстрасенсов. Мошенники обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции, говорили, что потерпевшим полагается компенсация, а в итоге обирали стариков повторно.

- На пол! Лежать!

Полицейские нагрянули в квартиру подозреваемого в мошенничестве. На столе — мобильные телефоны, банковские карты и десятки сим-карт с разными номерами.

- Обзванивал граждан по телефону.

- И что говорили?

- Предлагал выплаты денежные.

- За что?

- За вознаграждение.

- Вы, по сути, их обманывали?

- Да.

Подозреваемые, по версии следствия, связались с 66-летней пенсионеркой, представились сотрудниками полиции и сообщили, что задержали экстрасенсов, которые ранее ее обманули. Теперь, мол, женщине полагается компенсация за причиненный вред — 1,5 миллиона рублей. Но прежде чем получить эти деньги, необходимо заплатить налог — 680 тысяч. Пенсионерка поверила и перевела требуемую сумму на банковскую карту.

- У нас есть постановление! Не откроете, через минуту ломаем!

Полицейский спецназ навестил всех участников мошеннической схемы после того, как выяснилось: по телефону доверчивых стариков обрабатывали сразу три лжеполицейских.

- За что задержаны сотрудниками полиции?

- По подозрению в мошенничестве.

- Кратко — суть?

- Обзванивать людей и говорить, что им полагается компенсация.

Изъяты десятки банковских карт, а также электронная база данных, по которой аферисты обзванивали пенсионеров. Теперь следователи выясняют, откуда у них эти сведения.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых по местам их проживания. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 31 года, уроженцы Республики Татарстан и ближнего зарубежья", — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество", задержанным грозит до 10 лет заключения.