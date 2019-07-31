ЦСКА близок к приобретению защитника сборной Украины

Московский ЦСКА в ближайшее время намерен оформить сделку по приобретению защитника сборной Украины Евгения Хачериди. Игрок оборонительной линии уже пришел к соглашению с армейским клубом. Детали договора неизвестны.

Теперь для окончательного оформления контракта футболисту остается только пройти медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Football.ua. Хачериди пополнит состав красно-синих на правах свободного агента.

Напомним, что Хачериди известен по выступлениям за киевское "Динамо", в котором играл на протяжении 11 лет. За это время он трижды выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны. Предыдущим его клубом был греческий ПАОК, где он в сезоне 2018/19 завоевал титул чемпиона.