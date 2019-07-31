На пляж под Калининградом вынесло скелет в подтяжках

В Калининградской области следователи пытаются установить личность мужчины, скелетированные останки которого обнаружили на побережье Балтийского моря. Его смерть наступила, предположительно, 10-20 лет назад.

Как сообщила представитель регионального управления СК РФ Наталья Гацко, погибшему ростом 165-170 сантиметров было, предположительно, 48-60 лет.

Представитель СК РФ также отметила, что на момент смерти мужчина был полностью одет: сохранились ботинки, остатки свитера и брюк на подтяжках.

Следователи попросили тех, у кого есть информация о личности погибшего, сообщить ее в правоохранительные органы.