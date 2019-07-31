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Подготовка терактов в России 12 минут назад

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31 июля 201914:05

Задержаны два ИГИЛовца, планировавшие теракт в Татарстане

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт в Татарстане. На месте преступления задержаны двое сторонников террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). Изъяты взрывчатые вещества и компоненты, которые используются для изготовления взрывных устройств, передает телеканал "Россия 24".

По данным центра общественных связей ФСБ, они готовились совершить теракт на одном из объектов инфраструктуры республики. До этого преступники занимались также вербовкой жителей и активной пропагандой терроризма. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются. Известно лишь, что оба являются гражданами России.

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