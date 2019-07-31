"Планировал хорошо провести время": убийца девушки-блогера вернулся на место преступления

Задержанный по подозрению в убийстве 24-летней тревел-блогера и Instagram-модели Екатерины Семочкиной (Караглановой) Максим Г. через несколько часов после расправы вернулся к дому девушки с целью вынести и спрятать ее тело, но на месте уже работали полицейские. Об этом 33-летний задержанный рассказал во время допроса.

Мужчина перебрался в Москву из Башкирии в 2015 году, купил квартиру, работал в IT-компании. С Екатериной он познакомился в конце августа 2018 года, но при каких обстоятельствах, Максим не уточнил. Вечером 26 июля он отправился в знакомую квартиру на улице Пырьева, "планировал хорошо провести время", но свидание обернулось трагедией.

"Произошло на почве нервного стресса, напряжения. Я психанул из-за оскорбления мой внешности и финансовой несостоятельности", — признался задержанный.

По его словам, Екатерина унижала его сексуальное достоинство, так что он не удержался и взялся за кухонный нож. Причиной конфликта могло стать вознаграждение, которое Максим предложил девушке. Ряд источников упоминают анкеты блогера на сайтах эскорт-агентств, однако ее подруги говорят, что она училась на врача и зарабатывала на путешествия иными способами.

"Я ударил ее ножом, она побежала в ванную, хотела, видимо, закрыться от меня. Я ее силой вытащил оттуда, ударил ножом в грудь, она побежала в зал, пыталась сопротивляться, била меня руками, но я находился в таком состоянии, что не чувствовал боли. Схватил за шею, начал душить, ударил еще два или три раза ножом, после этого она умерла", — сообщил Максим.

Он сел на пол и расплакался, "потому что понял, что моя жизнь кончена", после чего схватил полотенца и начал стирать кровь с пола. Позже окровавленные вещи и три телефона Екатерины он сложил в небольшой чемодан, а ее тело попытался засунуть в другой, с которым Instagram-модель планировала отправиться в Амстердам, но безуспешно.

Во время обыска в квартире 33-летнего подозреваемого не нашли никаких следов крови, как позже выяснилось, тем же вечером он доехал на такси до леса, где незадолго до этого отмечал день рождения, и сжег чемодан с вещами.

Днем 27 июля Максим вернулся к дому Екатерины, прихватив с собой большую сумку, — он планировал вынести тело из квартиры, хотя и не придумал, что с ним делать дальше. У подъезда уже стояли полицейские машины, и злоумышленник ретировался.

Задержали его вечером 29 июля, отпираться мужчина не стал. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.