"Бил руками и ногами": красноярец напал на полицейского в отделении МВД

В Красноярске 44-летний мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов непосредственно в отделении МВД. Полицейские бросились на помощь своему коллеге и задержали агрессора.

Издание Newslab сообщило, что нарушителя доставили в полицейский участок из-за того, что мужчина не хотел платить за хостел, где проживал в последнее время.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".