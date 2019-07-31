31 июля 201913:44
"Бил руками и ногами": красноярец напал на полицейского в отделении МВД
В Красноярске 44-летний мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов непосредственно в отделении МВД. Полицейские бросились на помощь своему коллеге и задержали агрессора.
Издание Newslab сообщило, что нарушителя доставили в полицейский участок из-за того, что мужчина не хотел платить за хостел, где проживал в последнее время.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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