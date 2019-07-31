Олимпийский чемпион Гришин продал медали ради спасения друга

Победитель Олимпийских игр 2010 года по лыжной акробатике Алексей Гришин продал на аукционе свои медали, которые он завоевал на Олимпиаде. Вырученные деньги Гришин потратит на дорогостоящее лечение своего друга.

Всего им было продано две медали: золотая за победу в Ванкувере, и бронзовую – за пьедестал в Солт-Лейк-Сити. Общая сумма с продажи наград Гришина составила 97 160 долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Inside The Games, за золото он получил 68 750 долларов, в то время как бронза ушла с молотка за 28 410 долларов.

Примечательно, что новым обладателем медалей также является гражданин Белоруссии. Он коллекционер и предпочел остаться неназванным.