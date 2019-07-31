31 июля 201913:48
Олимпийский чемпион Гришин продал медали ради спасения друга
Победитель Олимпийских игр 2010 года по лыжной акробатике Алексей Гришин продал на аукционе свои медали, которые он завоевал на Олимпиаде. Вырученные деньги Гришин потратит на дорогостоящее лечение своего друга.
Всего им было продано две медали: золотая за победу в Ванкувере, и бронзовую – за пьедестал в Солт-Лейк-Сити. Общая сумма с продажи наград Гришина составила 97 160 долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Inside The Games, за золото он получил 68 750 долларов, в то время как бронза ушла с молотка за 28 410 долларов.
Примечательно, что новым обладателем медалей также является гражданин Белоруссии. Он коллекционер и предпочел остаться неназванным.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Татарстане предотвращен теракт
- Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
- У британской королевы обнаружились в Москве четыре квартиры
- Секс и унижения: кто и за что убил тревел-блогершу в Москве
- Что чаще всего воруют в российских магазинах
Самое читаемое
-
Врачи отправили школьницу, сбитую пьяным водителем, умирать домой
- Известного спортсмена сняли с рейса за домогательство к пассажирке
- Многодетную мать, пропавшую 13 лет назад, нашли живой
- Незнакомец спихнул под поезд мать с ребенком, мальчик погиб
- Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни. Видео
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Заседание ФРС: насколько сильно будет снижена ставка?
- В России заработал закон об "ипотечных каникулах"
- Как изменится индустрия видеоигр: 5 тенденций
- Топ-10 моделей рынка LCV в России в первом полугодии 2019 года
- Котировки британского фунта продолжают падать на фоне жестких заявлений нового руководства
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: поддельные монстр-джипы "Гелендваген" 6х6 из Украины!
- УАЗ все-таки выпустит кроссовер дешевле RAV4, Qashqai и Sportage
- УАЗ "Патриот" с коробкой от "Кадиллака": новые подробности - и первые цены!
- Дешевый аналог "Гелика" от Suzuki - все комплектации для России
- Представлен самый "дешевый" Porsche 911. Есть рублевые цены
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
В наморднике и на поводке
- Популярные грудные импланты запрещают по всему миру
- Трампа снова обвиняют в расизме
Вести-Москва
-
Водитель голыми руками остановил "КамАЗ", чуть не протаранивший дорогой спорткар
- Ждать ли выселения: 18 многодетных семей в Хорошевском районе могут остаться без жилья
- Собянин о митингах в столице
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Искусственный интеллект научился распознавать текст, созданный "коллегой"
- В Японии разрешили создавать гибриды человека и животного
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии
Сегодня
"Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов
56 минут назад
МЧС: паводок в Иркутской области нарастает
2 часа назад
Трансляции
40 шаманов на острове Ольхон будут камлать о дожде
2 часа назад
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
8 часов назад
На пляж под Калининградом вынесло скелет в подтяжках
38 минут назад
Помогите маленькому Мише услышать мир
29.07.2019 10:19
Visa запустила в России сервис оплаты чаевых
1 час назад
Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии
2 часа назад
Новая женская мода опасна при МРТ
2 часа назад
Роналдиньо получил запрет на выезд из Бразилии
3 часа назад
Заседание ФРС: насколько сильно будет снижена ставка?
8 часов назад
Минфин попытается продать дешевеющие ОФЗ
8 часов назад
Джон Болтон: США выйдут из ДРСМД 2 августа
10 часов назад
На юге Франции 200 человек тушат новый пожар
10 часов назад
Стал известен план экономических реформ Зеленского
13 часов назад
Эксперт ООН: в США Джулиану Ассанжу грозят пытки
13 часов назад
Получать автомобильные номера станет проще
13 часов назад