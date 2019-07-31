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31 июля 201913:52 Андрей Ященко

Ждать ли выселения: 18 многодетных семей в Хорошевском районе могут остаться без жилья

Ждать ли выселения: 18 многодетных семей в Хорошевском районе могут остаться без жилья

Восемнадцать многодетных семей в Хорошевском районе боятся остаться без жилья. Десять лет назад тем, у кого больше пяти детей, город выделил коттеджи. Престижный формат таунхауса, свой дом в центре густонаселенного района — настоящая мечта. Но теперь дети подросли, и семьи должны освободить квадратные метры. Почему договор с ними продлевать отказываются?

У Фадеевых шестеро детей. Младшей — Анечке — в сентябре будет два года. Сюда семья переехала из тесной коммуналки.

- Нам предложили поучаствовать в этом проекте, то есть, получить здесь жилье, и потом, когда подойдет наша очередь, нас расселят.

Эти 18 коттеджей прямо у стадиона ЦСКА презентовали как особый жилой комплекс для многодетных. Людям обещали: семьи смогут здесь жить до совершеннолетия младшего ребенка. Затем им должны были выдать обычные квартиры. Но программу свернули, правила проживания изменили, и теперь люди по сути дела стали нелегалами.

Они въехали сюда 10 лет назад. Для многих такой дом был давней мечтой: почти 140 квадратов, три этажа, своя, пусть и маленькая, комната у каждого ребенка.

Семьи жили здесь по договорам безвозмездного пользования, но в последний раз их не продлили.

- Мы живем здесь на птичьих правах, у нас нет договоров, и мы боимся, что придут какие-то люди, которым интересен наш жилой фонд.

У каждой семьи — минимум пять детей, это было условием участия в программе. За годы они еще разрослись.

- Муж у меня пенсионер, я работаю в детском саду. Мы опасаемся, что к нам могут прийти и просто выгнать нас с этой жилплощади.

Им уже пришли письма с предложением выкупить эти коттеджи. Но как это сделать, они не понимают: все семьи малоимущие, а каждый таунхаус здесь стоит десятки миллионов.

- Мы имеем право только выкупить это жилье, других условий нам не предлагают. Непонятно, почему нам не хотят временное жилье превратить в постоянное и, допустим, предоставить нам договоры не безвозмездного пользования, а социального найма, чтобы мы были спокойны за свой завтрашний день.

В Департаменте городского имущества уверяют: многодетные семьи никто выселять не собирался. Всем, кто имеют этот статус, пообещали продлить договор.

"Если они не готовы выкупать это жилое помещение по договору купли-продажи в рамках 588-го постановления, они вправе обратиться с заявлением о продлении этого договора на тех же условиях, на которых он был заключен ранее — но никак не по договору социального найма", — говорит начальник Управления обеспечения граждан, состоящих на жилищном учете, Департамента городского имущества города Москвы Юлия Курзина.

Соцнайм позволил бы впоследствии оставить жилье в собственности семей. Но чиновники заявляют: такой вариант невозможен. Программа изначально предполагала лишь временное размещение.

Куда им съезжать после того, как младшему ребенку исполнится 18, люди еще не придумали. Несмотря на то, что они стоят в очереди на улучшение жилищных условий еще с конца 90-х, многодетным еще не могут назвать даже примерные сроки, когда будут построены положенные им по закону квартиры.

Текст: "Вести-Москва"

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