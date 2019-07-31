Официально: чемпион НБА Мозгов перешел в "Химки"

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов официально стал игроком подмосковных "Химок". Срок подписанного сторонами договора составляет один год.

"Возвращаюсь в "Химки" с положительными эмоциями и хорошим настроением, ведь здесь меня ждут и любят. Химки – мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды, — приводит слова Мозгова официальный сайт "Химок". – Все сделаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, с которым мы раньше уже работали. Общий язык точно найдем".

Напомним, что Мозгов выступал за "Химки" с 2006 по 2010 год, а также в 2011 году, во время локаута НБА. В главном заокеанском турнире по баскетболу он выступал за шесть команд. В настоящее время он восстанавливается от травмы колена, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон НБА.