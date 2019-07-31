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31 июля 201915:10

Грузовой "Прогресс" стартовал к МКС

Грузовой "Прогресс" стартовал к МКС

К Международной космической станции летит грузовой корабль "Прогресс". Ракета-носитель "Союз" вместе с "Прогрессом" стартовала сегодня в 15:10 по московскому времени с космодрома Байконур. Двигатели ракеты проработали около девяти минут, а затем корабль отделился от третьей ступени носителя и самостоятельно направился к МКС.

Старт "Союза" сегодня одобрила государственная комиссия. Ее участники рассмотрели результаты испытаний ракеты-носителя и пришли к выводу, что "Союз" готов к запуску. Стыковка "Прогресса" с Международной космической станцией запланирована на 18:35 по московскому времени. Эта сверхбыстрая схема доставки будет использоваться "Роскосмосом" в третий раз. Корабль сделает всего два витка вокруг Земли. Прежде стандартный полет занимал более двух суток.

"Прогресс" доставит на МКС топливо, воду, а также сжатый газ в баллонах. Кроме того, космонавты получат яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу. Сейчас на станции работают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт из Италии Лука Пармитано.

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